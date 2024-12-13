Mardin'de Gruplar Arasında Kavga

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Mardin'de iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahalle'sinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.