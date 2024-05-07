Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Mardin\'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

07.05.2024 10:44
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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağı'nda 47 ACB 897 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, S.B., İ.B., E.A. ve M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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