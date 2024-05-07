Mardin\'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağı'nda 47 ACB 897 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, S.B., İ.B., E.A. ve M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN