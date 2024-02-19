Mardin'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Cezalar

Mardin\'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Cezalar

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda 54 horozun dövüştürüldüğü tespit edilen 83 kişiye toplamda 578 bin 250 lira para cezası uygulandı. Horoz dövüşü yapılan alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve horozlar Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

19.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde 54 horozu dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acırlı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

54 horozun dövüştürüldüğü belirlendiği operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Horoz dövüşünün yapıldığı alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Horoz sahipleri ile bahis oynayan 83 kişiye toplam 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mardin, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 03:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement