Mardin'de İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Mardin\'de İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü. İşçilerin yığına düştüğü kazada 2 işçi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İnceleme başlatıldı.

11.03.2024 12:56  Güncelleme: 12:59
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Mardin'de yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü, kazada 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskele çöktü. Çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü. Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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