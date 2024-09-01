Mardin'de Tartışma Sonucu Kardeşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Tartışma Sonucu Kardeşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Mardin\'de Tartışma Sonucu Kardeşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından akrabası tarafından jandarmaya teslim edilen şahıs gözaltına alındı. Kardeşin cansız bedeni ise Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 11:42
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çağlar Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı kardeşi Ferit A.'yı silahla vurarak çalılıklara attı.

Kardeşini vurmasının ardından akrabasını arayıp durumu anlatan şahsı akrabası jandarmaya teslim etti. Olay yerine de sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan Ferit A. Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kardeşini vuran şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Tartışma Sonucu Kardeşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Tartışma Sonucu Kardeşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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