Mardin\'de 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı

Mardin'de 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. JASAT timleri tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, 5 farklı suçtan dolayı hakkında çıkarılan yakalama emri ile kesinleşmiş 28 yıl 8 ay hapis cezası olan Ş.B. adlı şahıs yakalanıp Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MARDİN