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Mardin'de Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen'e Askeri Törenle Veda - Son Dakika
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Mardin'de Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen'e Askeri Törenle Veda

Mardin'in Yeşilli ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen, askeri törenle toprağa verildi. Şelimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi. Törene katılan protokol ve vatandaşlar daha sonra Şelimen'in ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

Mardin\'de Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen\'e Askeri Törenle Veda
29.12.2023 - 14:49,
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde hayatını kaybeden Şelimen için beldede tören düzenlendi. Şelimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Yeşilli Belediye Başkan Vekili Yılmaz Özkoç, Yeşilli İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Uysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan protokol ve vatandaşlar daha sonra Şelimen'in ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen'e Askeri Törenle Veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Kıbrıs Gazisi İsmail Şelimen'e Askeri Törenle Veda - Son Dakika
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