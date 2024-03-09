Mardin'de korkutan yangında mahsur kalan vatandaşlar böyle tahliye edildi
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 9 katlı bir binada çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Binada oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar mahsur kalan vatandaşlar merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki 9 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle son kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da mahsur kalan bina sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 9 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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