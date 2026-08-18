Mardin'de Maddi Hasarlı Kaza
Kızıltepe'de iki otomobil çarpıştı, yaralı yok, maddi hasar oluştu.
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Kızıltepe ilçesi Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan kişilerin yara almadan kazayı atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de Maddi Hasarlı Kaza - Son Dakika
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