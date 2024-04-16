Mardin\'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

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Mardin'de 68 ekip ve 140 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 68 ekip ve 140 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda; 136 okul çevresi, 17 internet salonu, 24 kahvehane ve kafe, 41 market, büfe ve tekel bayii, 5 şans oyunu bayii, 52 park, bahçe, umuma açık yer ve 29 metruk bina denetlendi. Ayrıca bin 256 şahıs sorgulandı ve 226 servis aracı denetlendi. Denetimlerde 1 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MARDİN