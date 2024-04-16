Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

Mardin\'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı. 68 ekip ve 140 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, birçok farklı mekan ve bina kontrol edildi. Ayrıca, bin 256 kişi sorgulandı ve 226 servis aracı denetlendi. Denetimler sonucunda bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

16.04.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 68 ekip ve 140 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 68 ekip ve 140 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda; 136 okul çevresi, 17 internet salonu, 24 kahvehane ve kafe, 41 market, büfe ve tekel bayii, 5 şans oyunu bayii, 52 park, bahçe, umuma açık yer ve 29 metruk bina denetlendi. Ayrıca bin 256 şahıs sorgulandı ve 226 servis aracı denetlendi. Denetimlerde 1 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement