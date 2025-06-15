Mardin\'de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü!

Mardin'in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde anız ve orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar ekiplerin müdahelesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangınlar, kontrol altına alınarak söndürüldü.