Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşıyaka ve Sancakköy mahallelerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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