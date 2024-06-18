Mardin'de Orman Yangını: Yüzlerce Dönüm Alan Kül Oldu

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Mardin'in Midyat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Taşlıburç mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN