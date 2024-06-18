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Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Taşlıburç mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.