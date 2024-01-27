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Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile transit kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı
27.01.2024 - 12:04,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile transit kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde çarşı merkezinde meydana geldi. Otomobil ile transit kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Kızıltepe, Mardin, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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