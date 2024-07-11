Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, 47 LD 206 plakalı otomobil, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?