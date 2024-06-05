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Mardin'de park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeki 47 AG 181 plakalı Hyundai marka kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrendildi.