Mardin\'de Pitbull Köpeği Ev Bahçesine Girdi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull cinsi köpek korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, İpek ve Fırat Mahalleleri arasından geçen Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesine pitbull cinsi köpeğin girmesi büyük paniğe neden oldu. Durumu fark eden ev sakinleri, evin dışına kaçtı. Aile, pitbull cinsi köpeğin üzerine kapıyı kapattı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Pitbull köpeği, ihbar üzerine belediyenin sağlık işleri müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Mobil Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü. - MARDİN