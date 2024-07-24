Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 30 Ton Plastik Granül Kül Oldu

Mardin'de Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın sonucu 30 ton plastik granül ham madde kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yeşilli ilçesinde faaliyet gösteren plastik dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 ton granül ham madde kül oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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