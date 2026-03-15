Mardin'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı

Mardin'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı
15.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de sağanak yağışlar nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede dereler taştı, bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde birçok dere taşarken, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kızıltepe ilçesinde bir araç suya kapılırken, taşkın sırasında sulama borularının da suya kapıldığı görüldü. Derik ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı. Mazıdağı ilçesinde bazı yollar göle dönerken, bazı kırsal mahalle yolları da ulaşıma kapandı.

Öte yandan Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde Abdurrahman Kutlu'ya ait ahır yoğun yağışın ardından çöktü. Çökme sonucu ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Mardin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:32:24. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.