Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar ağaçları yola devirdi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırılarak yola devrildi.

Dün geceden beri ara ara devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar Kızıltepe'de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede sağanak yağışın ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 323. Sokak'ta bir ağacın dalları kırıldı, kopan dallar yolun ortasına devrildi.

Olay anında yolun boş olması ise muhtemel olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları kaldırmak için vatandaşlar belediyeyi aradı. - MARDİN