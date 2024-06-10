Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar ağaçları yola devirdi - Son Dakika
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar ağaçları yola devirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün geceden beri devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları kırılarak yola devrildi. Olay anında yolun boş olması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

10.06.2024 19:33
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırılarak yola devrildi.

Dün geceden beri ara ara devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar Kızıltepe'de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede sağanak yağışın ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 323. Sokak'ta bir ağacın dalları kırıldı, kopan dallar yolun ortasına devrildi.

Olay anında yolun boş olması ise muhtemel olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları kaldırmak için vatandaşlar belediyeyi aradı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar ağaçları yola devirdi - Son Dakika

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