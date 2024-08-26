Mardin\'de SİHA destekli uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

3.Sayfa

Mardin'de jandarma tarafından SİHA destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 2 şüpheli şahısa ait 4 ayrı adreste icra edilen operasyonda 3 bin gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabancı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN