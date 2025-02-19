İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Mardin'de K.K'nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını paylaştı.
Yerlikaya, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; operasyonda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi.
Düzenlenen operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı - Son Dakika
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