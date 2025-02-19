Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de elebaşılığını K.K'nin yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 11 şüphelinin tutuklandığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

19.02.2025 08:27  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Mardin'de K.K'nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; operasyonda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet B:
    Allah güvenlik kuvvetlene zeval vermesin amin 55 1 Yanıtla
  • Emre Acar:
    G3 piyade tüfeğini nereden bulmuşlar askerler mi vermiş 7 29 Yanıtla
  • Nuri Çamlı:
    Sınır güvenliği..Sağlayamadığı ız sürece çok içeriye silah sokarlar 23 2 Yanıtla
  • k K:
    akp nin ulkeye yaptigi kotuluklerin nedenidir bu mafyalarin cogalmasi. Hak hukuk olmayan ulkede hakini silahla almaya calisan bir kesim yaratildi. 2 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh resmen terörist bunlar 2 0 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Suriye de kuzey Irak'ta bunlar peynir ekmek gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.