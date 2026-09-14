Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi

Çeşitli temas ve ziyaretler için Diyarbakır'da olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ziyaret kapsamında Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte tarihi Ulu Cami ve Gazi Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Erdoğan'ın burada kentin renkli simalarından "Sakızcı Memo" lakaplı Mehmet Kızılay ile karşılaşması ve sohbeti dikkat çekti.

"BARIŞA TAŞ KOYAN ADAMI İFŞA ET"

Esnaf ziyareti sırasında gerçekleşen buluşmada konu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a geldi.

Sakızcı Memo'nun Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki temennilerini dile getirerek "Bilal Başkan diyor Selahattin Demirtaş'ı bırakıyor, inşallah Selahattin Demirtaş'ı da bırakacaklar" sözleri üzerine Bilal Erdoğan, esprili bir dille "Bak, barışa taş koyan adamı ifşa et tribünlere. 'Bu adam bize taş koyuyor' de" yanıtını verdi.

İkilinin bu samimi ve esprili sohbeti çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Diyarbakır'da sakız satarak geçimini sağlayan Mehmet Kızılay, daha önce de Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik yaptığı açıklamalarla tanınıyor.

Selahattin Demirtaş da kaleme aldığı bir yazısında Sakızcı Memo'dan bahsetmiş ve cezaevinden tahliye olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı karşılayacak kişiler arasında Memo'nun da olacağını belirtmişti. Nitekim Mızraklı'nın tahliyesinin ardından Sakızcı Memo, havalimanındaki karşılama ekibinde yer almıştı.