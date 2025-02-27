Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Tutuklu - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Tutuklu

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi tutuklandı.

27.02.2025 19:14
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3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Olay, 23 Şubat günü Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler olaya karıştığı tespit edilen 18 şahsı titizlikle yürüttükleri çalışmalar neticesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Tutuklu - Son Dakika

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