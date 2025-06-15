Mardin\'de Taziye Evinde Yangın

Mardin'de bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı Kırkkuyu Mahallesi'nde bulunan bir taziye evinde boş olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, taziye evinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN