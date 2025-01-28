Mardin'de seyir halindeki ticari araç alevlere teslim oldu
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu- Kızıltepe yolunda seyir halinde olan ticari araçtan bir anda alevler yükselmesiyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Ticari Araç Yangını - Son Dakika
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