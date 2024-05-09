Mardin\'de tır bariyerlere çarptı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Günebakan köyü mevkisinde İpekyolu'nda plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN