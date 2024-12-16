Mardin\'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı

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Mardin'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mardin- Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol kavşağında 33 DGH 02 plakalı tır ile 54 AKK 545 plakalı kamyonet çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN