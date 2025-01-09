Mardin\'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen otomobil ile 33 ELR 20 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN