Mardin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Derik ilçesi Atlı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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