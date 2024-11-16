Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'de motosiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Artuklu- Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki 47 PJ 278 plakalı cip ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mazlum Kesenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN