Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İlknur Varıs:

bir kişi ölmüş dört kişi yaralanmış ama haber de tam olarak ne olduğu belli değil hız mi fazlaydı dikkat mi dağılmıştı yoksa araba mı bozuktu kim haksız kim haklı onu bilmek lazım polis inceleme yapıyor belki oradan öğreniriz