Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
12.06.2026 10:36
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Kızıltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşdere Mahallesi Akdoğan yolu mevkiinde dün gece 55 ARP 58 ile 47 MA 5275 plakalı iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Rojda E., Ahmet B., Zübeyir B. ve Sihem H. yaralandı. 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine, Abdulkadir Korkmaz'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zümrüt Ela Dincsoy Zümrüt Ela Dincsoy:
    ya sonunda yine aynı şey olmuş işte bir ölü birkaç yaralı sonra ne olacak hiçbir şey tamam iyi midir kötü müdür bişey değişmez yine aynı yolda aynı kaza olur 0 0 Yanıtla
  • Necip Yeşilova Necip Yeşilova:
    ne yazık ki böyle acı olaylar hep oluyo ama asıl sorun trafik eğitimi ve disiplinin eksik olması devlet bunlara ciddi şekilde çalışmalı atatürk döneminde bile bu kadar olay yoktu halk bilinçlendirilmeli kurallara uyulmalı 0 0 Yanıtla
  • İlknur Varıs İlknur Varıs:
    bir kişi ölmüş dört kişi yaralanmış ama haber de tam olarak ne olduğu belli değil hız mi fazlaydı dikkat mi dağılmıştı yoksa araba mı bozuktu kim haksız kim haklı onu bilmek lazım polis inceleme yapıyor belki oradan öğreniriz 0 0 Yanıtla
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