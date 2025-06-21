Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu - Son Dakika
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Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu

Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu
21.06.2025 10:43
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Mardin'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 ve 33 yaşlarındaki ağabey ile kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde ilçenin çıkışında yürek yakan kaza meydana geldi. Sürücü ile plakası öğrenilemeyen tır ile motosiklet çarpıştı.

AĞABEY İLE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu - Son Dakika

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