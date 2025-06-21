Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde ilçenin çıkışında yürek yakan kaza meydana geldi. Sürücü ile plakası öğrenilemeyen tır ile motosiklet çarpıştı.

AĞABEY İLE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.