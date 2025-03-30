Mardin\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi'nde Viranşehir istikametine seyir halinde olan 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN