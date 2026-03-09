Mardin\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Evciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN