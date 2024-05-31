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Mardin'de trajikomik olay: Motosikletine çarpan kazazedeyi fırçayla kovaladı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü berber önünde duran başka bir motosiklete çarptı. Olayı gören motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün hem çalışanı hem de kayınbiraderi olduğunu belirten dükkan sahibi Mehmet Kaymaz, o anlar için "gülsek mi ağlasak mı bilemedik" dedi. Motosikleti yeni aldıklarını vurgulayan Kaymaz, "Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince gelip bizim motosiklete çarptı. Kayınbiraderin motosikletini yeni almıştı. Biz kazazedeyi koşup yardım etmeye çalışırken kayınbiraderim motosikletin derdine düştü. O esnada fırçayı alıp motosiklet sürücüsünü dövmeye kalktı. Halimize gülelim mi ağlayalım mı bilemedik" ifadelerini kullandı.