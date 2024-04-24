Mardin'de Traktör Şarampole Uçtu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Traktör Şarampole Uçtu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin\'de Traktör Şarampole Uçtu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, şarampole uçarak hayatını kaybetti. İbrahim Keleş isimli sürücü, Sarıköy Botaş yolunda seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Keleş'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

24.04.2024 16:29
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Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yolbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Keleş, Sarıköy Botaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle şarampole uçtu. Traktör altında kalan şoför olay yerinde hayatını kaybetti.

Sarıköy-Botaş yolunda bağdan dönen İbrahim Keleş, 46 AH 857 plakalı traktörüyle hareket halindeyken yokuş aşağı indiği esnada, Sarıköy Mahallesi'ne 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürücü Keleş, traktörün altında kalarak can verdi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemelerin ardından, traktör sürücüsü İbrahim Keleş'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Traktör Şarampole Uçtu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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