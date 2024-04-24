Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yolbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Keleş, Sarıköy Botaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle şarampole uçtu. Traktör altında kalan şoför olay yerinde hayatını kaybetti.
Sarıköy-Botaş yolunda bağdan dönen İbrahim Keleş, 46 AH 857 plakalı traktörüyle hareket halindeyken yokuş aşağı indiği esnada, Sarıköy Mahallesi'ne 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürücü Keleş, traktörün altında kalarak can verdi.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemelerin ardından, traktör sürücüsü İbrahim Keleş'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Traktör Şarampole Uçtu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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