Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
10.03.2026 16:31
Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 52,96 gram eroin, 22,14 gram metamfetamin, 5,71 gram esrar, 2,15 gram kokain, 24 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca ile 2 kesici delici alet ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 TL ile 90 avroya da el konuldu. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan paylaşımda, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve halkın huzur ile güvenliği için suç ve suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN

