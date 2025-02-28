Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı 4 şahsı yakaladı. Yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN