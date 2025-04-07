Mardin\'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan bir evin yatağa bağımlı hasta 80 yaşındaki Hacı Ahmet Kartal'ın kaldığı odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akşam saatlerinde evden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Kartal'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Kartal'ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.