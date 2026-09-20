Mardin Derik\'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.

Konuk Mahallesi'nde mısır tarlasında Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K'nin ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.