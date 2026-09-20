Mardin Derik\'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı

Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik Konuk Mahallesi'nde mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili jandarmanın soruşturmasında kuzeni gözaltına alındı. Kuzenin ilk ifadesinde, birlikte av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi, soruşturma sürüyor.
Mardin'in Derik ilçesinde tarlada cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.
Konuk Mahallesi'nde mısır tarlasında Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K'nin ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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