Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

23.04.2024 22:29
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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