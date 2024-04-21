Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın, 5. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. Kadının daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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