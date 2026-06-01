Mardin Kızıltepe\'de Aileler Arasında Kavga: Ölü Sayısı 3\'e Yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmüş, Doğan Baday (35) ve Abdullah Kılınç, hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Vejdi Kılınç ise tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN