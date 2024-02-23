Mardin Kızıltepe\'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin Atatürk Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden akaryakıt sahibi Z.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN