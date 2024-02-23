Mardin Kızıltepe'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı

Mardin Kızıltepe\'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

23.02.2024 12:26  Güncelleme: 12:27
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin Atatürk Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden akaryakıt sahibi Z.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Kızıltepe'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: Bir Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
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