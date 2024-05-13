Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi iki bacağından silahla vurularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

13.05.2024 14:37
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A., iki bacağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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