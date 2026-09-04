Mardin Nusaybin'de 2012'deki baba-kız cinayetinde 14 yıl sonra 15 gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek, Mardin Nusaybin'de 2012'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Yeni bulgularla dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adalet Bakanı Gürlek: "Mardin Nusaybin'de 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin Nusaybin'de 2012'deki baba-kız cinayetinde 14 yıl sonra 15 gözaltı - Son Dakika
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Sizin düşünceleriniz neler ?