Mardin Nusaybin\'de binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi balkondan kurtarıldı

Mardin Nusaybin'de binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi balkondan kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince balkondan çıkarıldı, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince balkondan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kaldığı belirtilen 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla balkondan tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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