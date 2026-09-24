Mardin Nusaybin\'de paniğe yol açan 5.4\'lük deprem Şanlıurfa Karaköprü\'de meydana geldi

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 10.40'da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi. Nusaybin ilçesinde depremi daha yoğun hisseden vatandaşlar, panikle binalardan dışarı çıktı. Vatandaşlar bir süre sokaklarda beklerken, ilk belirlemelere göre Nusaybin'de herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi. Ekiplerin sahadaki kontrolleri sürüyor.